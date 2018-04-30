Банк "Хрещатик": Кияны, прощайте!

Драматическая история с банкротством банка «Хрещатик», одного из 20 крупнейших банков Украины по объему активов и популярного среди жителей столицы благодаря социальному проекту «карточка киевлянина», развивалась стремительно. Еще в прошлый четверг банк жил полноценной жизнью, а в пятницу вечером, или по злой иронии, 1 апреля, «лавочка закрылась». Через день озадаченное руководство банка собралось в центральном офисе на совещание с представителями акционеров, а в понедельник утром несколько сотен киевлян, дознавшись о проблемах с выплатами, стали осаждать банк с требованием вернуть им сбережения и заработные платы, начисленные на эмитированные банком карты.

«Я - кассир «Киевпасстранса», рассчитываю получить свою зарплату. Какие-то несчастные две тысячи гривен. Буду стоять в очереди, пока не попаду в банк. Мне сказали, что приходить в банк за зарплатой завтра будет уже поздно, - сказала УНИАН женщина, представившаяся Татьяной Ивановной.

Среди собравшихся было много пенсионеров, рассчитывающих получить пенсию, оформленную в банке. «Мы стоим за своей пенсией, ее нам же должны выплатить. Мы слышали, что в банке проблемы еще в субботу (2 апреля), об этом говорили в новостях. Но тогда мы не поверили. А теперь вот стоим, хотим получить свои крохи», - отметил один из стоящих в очереди пенсионеров.

А тем временем, в подъездах некоторых столичных многоэтажек появились объявления с просьбой к жильцам не оплачивать свои коммунальные счета через банк-банкрот.

Еще в понедельник, 4 апреля, Национальный банк Украины, куратор которого работал в «Хрещатике» в связи с наличием кредита рефинансирования, реагировал на ситуацию спокойно. «Проблемы начались в пятницу (1 апреля - УНИАН). Надеемся, что они выкарабкаются», - информировал источник в НБУ, видимо, намекая на намерения регулятора традиционно подойти к ситуации формально, объявив банк банкротом спустя 5 дней после остановки платежей, как это предусмотрено законом «О банках и банковской деятельности». Но уже во вторник, 5 апреля, НБУ сжалился над бабушками и дедушками, пришедшими под стены главного банка, и на экстренной пресс-конференции объявил о признании «Хрещатика» неплатежеспособным.

«В конце прошлой недели ситуация с ликвидностью банка резко ухудшилась. Из-за недостатка средств банк начал задерживать платежи и без помощи со стороны акционеров не мог справиться с ситуацией. Национальный банк проводил переговоры с акционерами, но они не дали должного результата», - пояснила решение регулятора заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

Она также сообщила, что ряд предприятий, принадлежащих акционерам банка, перевели свои счета в другие банки, что и привело к ухудшению ликвидности банка, не уточняя при этом, о каких компаниях идет речь. Багровые пятна на лице чиновницы передавали шоковое состояние представительницы органа надзора, который не смог предотвратить ситуацию.

Фонд гарантирования в очередной раз (69-ый за два последних года) почетно принял под свое крыло новый банк. Крупный, но традиционно подчищенный акционерами накануне банкротства и в долгах перед НБУ по кредитам рефинансирования. Очередная порция вкладчиков численностью свыше 300 тысяч человек с обязательствами на сумму порядка 2,8 млрд грн попала в списки Фонда, еще порция крупных клиентов и бизнес-структур осталась без своих денег, а полторы тысячи людей - без работы. Фонд гарантирования обещает начать выплаты не позднее, чем на 20 рабочий день после введения временной администрации, и уверяет, что 98,7% вкладчиков получат свои деньги.

Первый замглавы Киевгоргосадминистрации Геннадий Плис как представитель одного из акционеров банка-банкрота с долей в капитале 25% на пресс-конференции в НБУ продемонстрировал тактику в стиле «лучшая защита - нападение». Он заявил, что КГГА обратилась в правоохранительные органы и Государственную фискальную службу по факту банкротства банка «Хрещатик».

«Как миноритарный акционер Киевгоргосадминистрация не может оставаться в стороне. Мы обращаемся в правоохранительные органы и налоговую службу, чтобы они защитили вклады киевлян и средства самой администрации, и не допустили возможного вывода капитала в офшоры», - сказал он.

Также представитель киевской власти сообщил, что уже сегодня все желающие могут заменить «карточку киевлянина», представляющую собой транспортный проездной документ, дисконтную карту и платежное средство, в государственном «Ощадбанке».

Делаем ноги

Обстоятельства ликвидации «Хрещатика» не могут не натолкнуть на нехорошие мысли о тщательно подготовленной и, увы, успешно проведенной акции по «сливу» банка.

Проблемы в «Хрещатике», на самом деле, начались не в первый день апреля, а уже давно. Кризис 2008-2009 годов обнажил болевые точки национальной банковской системы, а нынешняя волна кризиса и масштабная чистка банков последние полтора года также внесли свою лепту. Фактически на рынке не осталось банков, которые нельзя обанкротить за пару дней, как это произошло с «Хрещатиком».

«Банку «Хрещатик» присущи общие риски для банковской системы», - говорится в отчете рейтингового агентства «Кредит-Рейтинг» от 30 марта, которым располагает УНИАН. По оценкам экспертов агентства, значительный объем операций банка со связанными сторонами (средства, привлеченные от связанных сторон, формировали более 10% обязательств, а задолженность по кредитам, предоставленным связанным сторонам, превышала половину клиентского кредитного портфеля) приводил к нарушению банком показателя максимального размера кредитного риска по операциям со связанными с банком лицами.

Это - тоже общая проблема для банковской системы Украины, в которой норматив максимального размера кредитного риска по операциям со связанными лицами на 1 марта составляет 37,10% при допустимом максимуме 25%.

Рейтинговое агентство в своем отчете также отмечает, что качество ресурсной базы «Хрещатика» удовлетворительное, однако актуальной остается зависимость банка от средств физических лиц, которые формируют более 51% пассивов, что повышает чувствительность банка к воздействию негативной, в т. ч. непроверенной информации. Этой слабостью банка и воспользовались его акционеры.

В конце прошлого года собственники банка, ключевыми из которых, помимо Киевгоргосадминистрации, являются бизнесмены Андрей Иванов с долей 37% и Николай Солдатенко с долей 24%, приняли решение увеличить капитал финучреждения почти на 600 млн грн, или на 58% - до 1,6 млрд грн. Спустя месяц банк сообщил, что нарастил регулятивный капитал на 788 млн грн за счет прощения долга акционерами и докапитализации. После, уже в марте, банк уверял, что акционеры на общем собрании утвердили новую программу капитализации финучреждения. Еще одно собрание было анонсировано на 25 апреля. Но все это, как оказалось, было не более, чем игрой на публику.

Судьба банка, скорее всего, была решена еще в начале этого года. Тогда бизнес-партнер Андрея Иванова - Василий Хмельницкий сначала сократил свою долю, а спустя месяц полностью вышел из состава акционеров компании, контролирующей банк. Приблизительно в это же время, как утверждают источники в банке, КГГА начала аккуратно переводить подотчетные структуры на обслуживание в другие банки. К примеру, накануне банкротства банка «Киевводоканал» выдал распоряжение «почистить зарплатные карты» своим сотрудникам, а в понедельник, 4 апреля, или за день до введения временной администрации, объявил на своем сайте о переводе счетов в «Международный инвестиционный банк», одним из совладельцев которого является президент Украины Петр Порошенко.

Также по сведениям источников, подотчетные Киевгоргосадминистрации коммунальные предприятия столицы в роковую пятницу - 1 апреля успели вывести из банка порядка 300 млн грн своих средств. Учитывая, что на этот день пришлась выплата зарплат и пенсий, а также процентов по депозитам, банк не выдержал удара, и платежи остановились.

КГГА называет обвинения в свой адрес в провоцировании банкротства банка надуманными, утверждая, что с начала года коммунальные предприятия Киева вывели из банка только 25% своих средств, или 115 млн грн. В подтверждение Геннадий Плис сообщил, что на 1 января на текущих и депозитных счетах коммунальных предприятий было 479 млн грн, а на 1 апреля – 362 млн грн, не уточняя, утренний это остаток рокового дня либо вечерний, и сколько средств ушло с 1 по 4 апреля - до введения в банк временной администрации.

Поведение акционеров вполне объяснимо - как следует из оценок рейтингового агентства «Кредит-Рейтинг», связанным с ними компаниям полагается вернуть банку порядка 3 млрд грн полученных ранее кредитов. При этом на дивиденды рассчитывать не приходится – банк второй год подряд убыточный, в частности, убыток по итогам 2015 года составил 1,2 млрд грн. Зачем в такой ситуации изымать из личного кармана и вливать в капитал 600 млн грн и еще столько же в течение года, как того требует стресс-тест НБУ?

Очевидно, акционеры не захотели спасать банк. НБУ, как всегда, не смог помешать, а вкладчики и персонал банка, к сожалению, стали разменной монетой в этой игре.

Тем временем, введение временной администрации не успокоило вкладчиков, и на следующий день под двери главного офиса банка пришло вдвое больше людей. «Я - работник образования, в пятницу перечислили на зарплатную карточку деньги, а в понедельник банк закрыли, и мы остались без зарплат и средств существования. Как теперь жить этот месяц? Вчера выдавали по 2,5 тыс. грн до обеда, после обеда деньги закончились. Мы приехали сегодня получить хотя бы 2,5 тыс.», - рассказала УНИАН одна из стоявших в очереди женщин, представившаяся Ольгой Клименко.

Сейчас, по информации банка, его правление находится в Киеве, а в финучреждении полным ходом идет инвентаризация Фонда гарантирования. Местонахождение ключевых акционеров банка, кроме Киевгоргосадминистрации (ей просто сложно спрятаться), пока не известно. И их пока никто не ищет. Возможно, впоследствии акционеров попробует привлечь к ответственности украинский суд. Самый гуманный суд в мире, поскольку по прошествии более 2 лет последней волны банковской чистки и по итогам банкротства шести десятков банков пока никто и ни за что не ответил.

Ольга Гордиенко (УНИАН)