Референдум в Нидерландах станет для Украины скорее политическим ударом, нежели экономическим – эксперт ВБ

Негативные результаты прошедшего в Голландии референдума по Соглашению об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом станут скорее политическим ударом для Украины, нежели повлекут какие-то серьезные экономические последствия.

Об этом в комментарии журналистам сказал эксперт Всемирного банка Ханс Триммер.

«Результат (референдума - УНИАН), конечно, будет иметь последствия. Хотя нельзя не учитывать и того, что 26 стран ЕС уже подписали Соглашение об ассоциации, и ключевая часть документа - Зона свободной торговли с Украиной - уже заработала, - сказал Триммер. - Экономика будет двигаться вперед. Экономику, видимо, это (результаты референдума - УНИАН) не очень затронет. Это вряд ли станет поводом для пересмотра макропоказателей или показателей украинского экспорта в ЕС. Но будет политический удар, и это плохо. И это один из примеров того, как идет политическое развитие в европейском регионе. А оно дрейфует в сторону популизма, и это нельзя игнорировать».

Триммер подчеркнул, что референдум в Голландии - это недавняя практика, и во многом ее используют для донесения людям конкретных идей. Причем на текущий момент, как отметил Триммер, люди, влияющие на общественное мнение, придерживаются как раз антиевропейской политики.

«Это антиевропейская группа, которая сыграла на чувствах общей обеспокоенности, неудовлетворенности. Чистая случайность в том, что в этот непростой момент именно вопрос ассоциации с Украиной стал предметом референдума и таких результатов. Широкой дискуссии по ассоциации ведь не было», - добавил Триммер.

В то же время, он подчеркнул, что несмотря на результаты референдума, Украина может и должна ориентироваться на Западную Европу, поскольку возможности для экономического роста этого региона планеты очевидны. «Другое дело, что Украине нужно основательнее «проникать» на рынки, включая рынки ЕС. Это возможность для Украины», - добавил эксперт.

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Как сообщал УНИАН, в Голландии завершен предварительный подсчет результатов референдума по Соглашению об ассоциации Украины с Европейским Союзом, прошедшего 6 апреля. По голландскому законодательству, референдум должен был состояться для того, чтобы в дальнейшем парламент страны смог принять решение о ратификации Соглашения между Украиной и ЕС.

Явка на референдуме составила 32,2%. "За" проголосовали 38,1%, "против" - 61,1%. Недействительными признаны 0,8% бюллетеней. Официальные данные должны быть объявлены Избирательным советом Нидерландов 12 апреля. После этого власти страны примут дальнейшие решения по «украинскому» вопросу.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте уже сообщил, что правительство проанализирует "шаг за шагом", что делать с результатами этого референдума, и отметил, что он будет говорить с партнерами из ЕС и парламентом страны.

По его мнению, "это займет недели, а возможно, и месяцы".