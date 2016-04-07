Государственная фискальная служба с начала года ликвидировала 30 конвертационных центров, деятельность которых принесла убытков государству на сумму 2 млрд грн, сообщила пресс-служба ГФС.

Согласно сообщению, в состав центров входило 309 транзитно-конвертационных предприятий.

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"По открытым конвертационным центрам начато 45 уголовных дел. Проведены проверки 221 выгодополучателей услуг конвертационных средств, по результатам которых в бюджет дополнительно поступило 137 млн грн", - говорится в сообщении.

Кроме того, с начала года ГФС начала 54 уголовных производства по выявленным фактам незаконно заявленных к возмещению сумм НДС на почти 415 млн грн, а также незаконно возмещенных из бюджета 16 млн грн НДС.

Как сообщал УНИАН, по словам главы ГФС Романа Насирова, Государственная фискальная служба ликвидировала все системные конвертационные центры, существовавшие в Украине.

Государственная фискальная служба Украины в январе-феврале 2016 года остановила деятельность 13 конвертационных центров. По данным Фискальной службы, конвертационные центры «отмыли» 10,7 млрд грн, и государство получило убытки от их деятельности на 1,3 млрд грн.