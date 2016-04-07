Главный антикоррупционный прокурор живет на одну зарплату и не имеет ни дома, ни квартиры
Заместитель генерального прокурора – руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины Назар Холодницкий в декларации за 2015 году указал годовой доход в 323 857 гривень.
Соответствующий документ опубликован на сайте Генпрокуратуры.
Как отмечается в декларации, весь указанный доход составила зарплата Холодницкого.
При этом в собственности прокурора находятся два земельных участка общей площадью 2,2 тысячи квадратных метров и "другое недвижимое имущество" площадью 18 квадратных метров. В то же время у Холодницкого нет ни квартиры, ни дома, однако есть недвижимое имущество в оренде, на которое он ежемесячно тратит 5,3 тысячи гривень.
Также главный антикоррупционный прокурор владеет автомобилем Mitsubishi Outlander 2007 года выпуска.
В то же время, согласно декларации, у Холодницкого отсутствуют счета в банках и какие-либо другие финансовые обязательства.
Данные о членах семьи прокурора в документе также отсутствуют.
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Как сообщал УНИАН, Назар Холодницкий был назначен главой Антикоррупционной прокуратуры 30 ноября 2015 года по итогам конкурсного отбора.