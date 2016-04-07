У Гонтаревой опровергли слухи о ее отставке из-за офшоров Порошенко

Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева не подавала в отставку, как это утверждают источники на рынке.

Как прокомментировали УНИАН в пресс-службе регулятора, информация о том, что глава НБУ вчера вечером или сегодня утром написала заявление об отставке, не соответствует действительности.

Также пресс-служба опровергла утверждения источников о наличии конфликта Гонтаревой с президентом Украины Петром Порошенко после публикации расследования о Панамских офшорах, поскольку якобы глава НБУ занималась договоренностями с Rotschild и регистрировала для президента офшор.

«Гонтарева не занималась решением частных вопросов президента в должности главы Национального банка», - говорится в комментарии пресс-службы.

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Как сообщал УНИАН, журналисты проекта «Центр по исследованию коррупции и организованной преступности» (OCCRP) обнародовали результаты расследования, согласно которым президент Украины Петр Порошенко основал три офшорные компании по управлению активами, включая кондитерскую корпорацию Roshen, но не внес сведения об этом в свои имущественные декларации.

Так, по информации журналистов OCCRP, в августе 2014 года, в разгар кровопролитных боев на востоке Украины, включая бои за Илловайск, Порошенко учредил офшорную холдинговую компанию для того, чтобы перевести свой бизнес в юрисдикцию Британских Виргинских островов (БВО). Эта офшорная структура стала собственником еще двух компаний - на Кипре и в Голландии. Обе фирмы были зарегистрированы также в 2014 году - в сентябре и в декабре.

По оценкам журналистов, такой шаг позволил Порошенко уйти от уплаты налогов в Украине, а также сделать инвестиционно привлекательными собственные активы, в первую очередь, корпорацию Roshen.

Впоследствии президент Порошенко сообщил, что офшорные компании в Голландии, на Кипре и на Британских Виргинских островах были зарегистрированы с целью передачи кондитерской корпорации Roshen в управление инвестиционному банку Rothschild, а не с целью минимизации налоговых отчислений.

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Также Макар Пасенюк, управляющий директор ICU, являющейся финансовым советником Петра Порошенко, заявил, что кондкорпорация Roshen, основателем которой является президент Украины Петр Порошенко, передана в траст и президент не имеет отношения к операционной деятельности этого актива, деятельности вокруг этого актива, а также к процессам его продажи.