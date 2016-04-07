ГФС пока не видит нарушений в наличии у Порошенко офшорных счетов

Государственная фискальная служба проверяет появившуюся в прессе информацию относительно наличия у президента Петра Порошенко офшорных счетов, но пока не видит в этом нарушений украинского законодательства.

Об этом в ходе пресс-конференции сообщил первый заместитель главы ГФС Сергей Билан.

"Открытие офшорного счета – это не компетенция ГФС. Само по себе это не является преступлением. Ни о движении денежных средств, ни об их пересчете, что это за деньги, информации нет. Если в действиях любых лиц будут установлены факты статей 209, 212 (легализация доходов, полученных преступным путем, и уклонение от уплаты налогов - УНИАН), мы будем реагировать согласно действующему законодательству. Сейчас компетенция ГФС пока не усматривается. Но мы проводим проверку и исследуем имеющиеся факты", - сказал Билан.

В свою очередь глава ГФС Роман Насиров отметил, что служба проверяет информацию, появившуюся в СМИ.

"Это не будет процесс одного-двух дней, однако мы пытаемся разобраться с информацией как можно быстрее и будем оперативно информировать СМИ и общество. О передаче каких-то материалов в суд с нашей стороны еще рано говорить. Этим будут заниматься коллеги из Национального антикоррупционного бюро и Национального агентства по предупреждению коррупции", - сказал Насиров.

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Как сообщал УНИАН, согласно расследованию журналистов проекта "Центр по исследованию коррупции и организованной преступности" (OCCRP), который основывается на документах от юридической фирмы Mossack Fonseca в Панаме, президент Украины Порошенко основал три офшорных компании по управлению активами, включая кондитерскую корпорацию Roshen, не указав сведений об этом в своих имущественных декларациях.

В целом в расследовании говорится о соглашениях и офшорах 12 действующих и бывших президентов стран и более 120 бизнесменов.