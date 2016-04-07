Гривня укрепилась на межбанке до 25,83 за доллар

В четверг, 7 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 25,78/25,83 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,3730/29,4280 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3790/0,3800 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 13:00 установился на уровне 25,8019 грн/долл., к этому часу заключено 192 сделки на сумму 108,96 млн долл.