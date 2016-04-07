Мировая экономика вошла в стадию "новой реальности" - эксперт Всемирного банка

Мировая экономика на текущий момент перешла в стадию «новой реальности», которая требует от властей разных стран, в первую очередь, в регионе Европы и Центральной Азии, принятия нестандартных и неординарных решений.

Об этом сказал эксперт Всемирного банка Ханс Триммер в ходе презентации доклада о развитии экономики Европы и Центральной Азии, впервые состоявшейся в Киеве.

Триммер подчеркнул, что Всемирный банк не ожидает какого-либо значительного роста ВВП в государствах Европы и Азии, даже несмотря на то, что экономика ЕС демонстрирует признаки восстановления четвертый год подряд, а снижение темпов развития экономики Китая не столь разрушительно, как могло бы быть.

«Проблемы в экономике стран Европы и Центральной Азии носят структурный характер, не циклический. Это не циклический спад, который можно преодолеть привычными экономическими методами. Это то, что мы называем «новая реальность», «новая норма», - сказал Триммер.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день сам по себе показатель роста или падения ВВП уходит на второй план и становится «лишь частью» экономической истории того или иного государства. Важными, по мнению Триммера, становятся факторы, которые влияют на показатель ВВП. И такими факторами на сегодняшний день являются ситуация на рынке нефти и нефтепродуктов, в первую очередь в части цен на нефть, и, как следствие, стабильности валют в государствах - экспортерах нефти. «Не менее важна постоянная оценка эффективности монетарной политики государств, успехи в сфере валютного таргетирования, реформы на рынке занятости, в особенности в части предложений новых форм занятости», - отметил эксперт.

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Как сообщал УНИАН, Всемирный банк оценил падение ВВП Украины в 2015 году в 10% и сохранил обнародованный в октябре прошлого года прогноз роста ВВП Украины в 2016 году на уровне 1% и на 2% в 2017-м. Ключевыми факторами экономического роста нашей страны в среднесрочной перспективе при отсутствии эскалации конфликта на востоке Украины будут возобновление притока внутренних и внешних инвестиций, дальнейшая фискальная консолидация, укрепление финансового сектора и поддержка режима гибкого курсообразования, а также развитие инфраструктуры страны, улучшение делового климата, повышение качества административных услуг и проведение пенсионной реформы.