Несмотря на обещания Яценюка, отмена пошлины не удешевит импортные б/у авто

Предложение об отмене 10%-ной пошлины на импорт бывших в употреблении автомобилей, которое 6 апреля на заседании правительства озвучил премьер-министр Украины Арсений Яценюк, не приведет к их удешевлению.

Такое мнение в ходе круглого стола, посвященного проблемам украинского авторынка, высказал директор по маркетингу группы компаний "АИС" Сергей Боровик. По его словам, эффект от отмены 10%-ной пошлины будет нивелирован продолжающимся падением гривни.

"За год, с апреля 2015 года, гривня девальвировала с 21 гривни до 26-27 гривен за доллар. За этот год, даже если цены в долларах и снижались, то в гривневом эквиваленте они выросли на 30%. Они росли практически каждый месяц, - сказал Боровик. - Снижению цен взяться неоткуда. Понятно, что гривня будет девальвировать, пусть не так сильно, как раньше. Можно вспомнить сентябрь 2015 года, когда были отменены спецпошлины, но цены не снизились, а выросли, опять же по причине роста гривни. Никакого снижения цены не будет, даже если пошлину отменят".

При этом генеральный директор Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров (ВААИД) Олег Назаренко добавил, что даже в случае отмены пошлины изменения в Налоговый кодекс вступят в силу только с начала 2017 года.

"Уже есть сформировавшийся бюджет на этот год. Любые веяния, которые будут происходить в Верховной Раде и правительстве, будут действовать только с 1 января 2017 года, а налоговые изменения вступят в силу только с нового года", - сказал Назаренко.

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Как сообщал УНИАН, 6 апреля премьер-министр Украины Арсений Яценюк обратился к Министерству финансов, Министерству экономического развития и торговли Украины, в также Государственной фискальной службе с предложением разработать и внести в Верховную Раду проект закона об отмене импортной пошлины на б/у автомобили.

При этом в Верховной Раде уже зарегистрирован законопроект №3251 об уменьшении размера акциза на импорт бывших в употреблении автомобилей. Но в ходе голосования законопроекта "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования развития рынка бывших в употреблении товаров" (№3046-д), которым предлагается легализовать продажу бывших в употреблении автомобилей через официальных автодилеров, депутаты договорились рассмотреть данный законопроект на следующем заседании парламента одним пакетом с законопроектом №3251.

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При этом автоимпортеры неоднократно отмечали, что принятие законопроекта о снижении налогов на импорт б/у авто сократит бюджетные поступления и приведет к увеличению объемов "серого" автоимпорта в Украину. Кроме того, по мнению Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров (ВААИД), снижение налогов на б/у автоимпорт, которое предлагается законопроектом №3251, откроет поток подержанных иномарок из России в Украину. По словам представителей ассоциации, до 2015 года в структуре автоимпорта Украины б/у иномарок из России "не существовало как явления", но с начала 2016 года ситуация кардинально изменилась. Причиной этому, по мнению представителей ассоциации, стала девальвация российского рубля, а также большое количество заводов международных автомобильных концернов, работающих в России.