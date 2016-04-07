У Гонтаревой разрешили азаровскому министру Тигипко возглавить его собственный банк

Национальный банк Украины согласовал назначение Сергея Тигипко на пост главы правления "ТАСкомбанка", ключевым владельцем которого он является.

Как сообщил банк в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, на основании полученного письменного согласия НБУ, Тигипко с 6 апреля приступил к исполнению обязанностей главы правления.

Банк напоминает, что до назначения на этот пост Тигипко занимал должности главы набсовета банка, ранее – главы набсовета СК "Индустриальная", а также был депутатом Верховной Рады Украины седьмого созыва, вице-премьер - министром и министром социальной политики в Кабмине Николая Азарова.

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Справка УНИАН. "ТАСкомбанк" (ранее - банк "Бизнес Стандарт", г. Киев) работает на рынке Украины с 1989 года и является средним финучреждением по объему активов. Ключевым владельцем банка является Сергей Тигипко.