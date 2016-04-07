В случае Brexit европейские банки могут потерять более $120 миллиардов - Bloomberg
Отмечается, что с проблемами столкнутся владельцы британских гособлигаций и ипотечные заемщики.
Европейские банки могут потерять 123 миллиарда долларов (108 миллиардов евро) в случае, если Великобритания выйдет из Евросоюза, сообщает Газета.ru со ссылкой на Bloomberg.
"После ухода Великобритании из ЕС европейским кредиторам придется сбрасывать ценные бумаги и возмещать их стоимость. Последствия коснутся, в частности, владельцев британских гособлигаций и ипотечных заемщиков", - говорится в сообщении.
Отмечается, что при этом у банков могут возникнуть проблемы с ликвидностью, сообщил партнер юридической фирмы DLA Piper Винсент Кивени.
Агентство подчеркивает, что европейские банки всегда активно инвестировали в британские облигации, получая от этого высокую прибыль.
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Ранее газета The Guardian написала, что выход из ЕС обойдется Британии в 145 миллиардов долларов.