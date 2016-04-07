"Панамский скандал": ЕС создаст новый "черный список" глобальных "налоговых гаваней"

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Комиссар ЕС по вопросам экономики Пьер Московичи заявил, что 28 стран ЕС должны согласовать единые критерии для составления такого списка, который рассматривается как ключевой инструмент в борьбе с налоговым мошенничеством.

"Государства-члены должны продемонстрировать четкие обязательства в процессе создания нового списка ЕС... для борьбы с уклонением от уплаты налогов", - сказал он.

"Стремительный прогресс по этому вопросу был важен еще до панамских документов. Сейчас это абсолютно необходимо", - добавил еврокомиссар.

Московичи заявил, что он надеется, что новый список будет составлен "в течение шести месяцев".

ЕС уже обнародовал в прошлом году список из 30 "юрисдикций, которые не сотрудничают", но его раскритиковали за "неполноту и устарелость". Однако, Панама вошла в тот перечень.

Читайте такжеПремьер Исландии ушел с интервью после вопроса о его офшорной компании

Как сообщал УНИАН, по данным издания The Independent, так называемые "панамские документы", полученные после утечки информации, разоблачают действующих и бывших глав государств в уклонении от уплаты налогов, отмывании денег и избежании ответственности.

Как сообщается, "панамские документы" насчитывают более 11 млн конфиденциальных материалов в отношении богатых и влиятельных лиц во всем мире, которые скрывали свои доходы. Документы были получены от панамской юридической фирмы Mossack Fonseca. Документы попали в Международный консорциум журналистских расследований.

Читайте такжеФамилия Гонтаревой попала в офшорный скандал - расследование

Документы свидетельствуют о том, что некоторые из 72-х действующих и бывших лидеров занимались грабежом своих стран.

По данным Международного консорциума журналистских расследований, люди из окружения президента России вывели из страны в офшоры не менее $2 млрд.