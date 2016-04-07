Thomson Reuters прогнозирует падение цен на золото

Золото, цены на которое резко рванули вверх в начале года, начнет дешеветь на фоне ослабления спроса на азиатских рынках и ряда других факторов.

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на аналитическое подразделение медиакомпании Thomson Reuters.

"Стоимость золота, которое 7 апреля в Нью-Йорке на бирже COMEX торгуется по 1 237 долларов за унцию (28,34 грамма), может упасть ниже 1,2 тысячи долларов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что повышение цен, которое наблюдается в последнее время, может продлиться не слишком долго. Как только текущее оживление на рынках начнет сходить на нет, существует вероятность, что цена снова снизится.

Эксперты Thomson Reuters считают маловероятным значительное повышение ставки ФРС, но добавляют, что Федрезерв продолжит политику ужесточения монетарной политики.

"Укрепление доллара и возвращение аппетита к риску могут оказать новое давление на стоимость золота и его репутацию как безопасного актива", - полагают аналитики.

Они добавляют, что вопреки негативному воздействию на цену драгметалла, она все же может найти поддержку "за счет улучшения фундаментальных рыночных факторов".

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В отчете сообщается, что в прошлом году золотодобыча в мире увеличилась всего на один процент, до 3 158 тонн. При этом прибыль производителей в таких странах, как Индонезия и США, перевесила убытки в других странах (в частности, в минус ушли золотодобытчики в Китае, Гане и ЮАР). Выпуск ювелирных изделий снизился на 3%, до 2 166 тонн, в том числе из-за устойчивости доллара.

"Цены на золото в первом квартале 2016 года росли рекордными темпами. Стоимость драгметалла выросла за три месяца на 16,5%, что является рекордным показателем с 1986 года", - резюмирует издание.