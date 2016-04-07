Кипр обязал банки проверять личность клиентов после "Панамагейта"

Кипр усиливает требования к коммерческим банкам и посредникам, касающиеся личности их клиентов, спустя несколько дней после того, как была обнародована масштабная утечка данных, описывающих схемы, которые использовались богачами со всего мира для размещения доходов в налоговых гаванях, сообщает Reuters.

"Более жесткие правила, обязывающие банки и посредников осведомляться о личности своих клиентов, а также приостанавливать операции по счетам в случае несоблюдения, вступили в силу в четверг", - говорится в сообщении.

Отмечается, что кипрское законодательство разрешает создание компаний с чисто номинальной структурой, в рамках которой бенифициар не значится в отчетности фирмы, однако власти сообщили, что вводят так называемое правило "знай своего клиента" для банков и посредников.

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"Сегодняшняя поправка - часть непрерывных усилий, направленных на дальнейшее укрепление нормативно-правовой базы, целью которых всегда является недопущение недоработок или слабостей, ведущих к возможности отмывания денег или финансирования террористов", - заявил центробанк Кипра.