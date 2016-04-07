Банкиры уговорили Нацбанк замедлить докапитализацию небольших банков

Национальный банк Украины согласился смягчить график поэтапного повышения минимального размера уставного капитала банков, в том числе снизить размер минимального уставного капитала, предусмотренный вторым этапом капитализации, до 200 миллионов гривень с 300 миллионов гривень, а также продлить предельный срок этого этапа до июля 2017 года.

Об этом УНИАН сообщили в Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ), по информации которой соответствующее постановление Национальный банк примет уже до конца этой недели.

"Безусловно, требования по капитализации должны быть реальными и объективными. Поэтому мы неоднократно обращались к регулятору с просьбой пересмотреть график, который был существенно ускорен в начале этого года", - прокомментировал глава совета НАБУ Роман Шпек.

В то же время, он отметил, что это не спасает от угрозы банкротства малых и средних банков без внедрения эффективной бизнес-модели, раскрытия конечных бенефициаров, готовности обеспечить высокий уровень борьбы с отмыванием средств и киберпреступностью.

В этой связи ассоциация положительно восприняла решение НБУ существенно упростить процедуру слияния банков, что позволит сократить этот процесс с 9 до 3 месяцев.

Как напомнили в НАБУ, соответствующая концепция уже утверждена регулятором, но необходимые изменения в законодательство до сих пор не внесены, а также нет ясности относительно возможности внедрения ограниченной лицензии, добровольной самоликвидации и процедуры перерегистрации банка в финансовую компанию, о чем говорилось ранее.

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Как сообщал УНИАН, НБУ обязал небольшие банки ускорить приведение минимального капитала в соответствие с требованиями законодательства, или до уровня не менее 500 миллионов гривень. В том числе работающие банки, уставный капитал которых ниже установленного минимума, обязаны нарастить его до 120 миллионов гривень к 17 июня 2016 года, до 300 миллионов гривень – к 11 января 2017 года, до 400 миллионов гривень – к 11 января 2018 года, до 450 миллионов гривень – к 11 января 2019 года, до 500 миллионов гривень – к 11 июля 2024 года.

По оценкам банкиров, выполнение требований НБУ может стать неподъемной задачей для ряда небольших финансовых учреждений.

Всемирный банк в рамках мероприятий украинских властей по повышению устойчивости и эффективности банковской системы страны ожидает консолидации банковского сектора в Украине и снижения количества банков до 100 в 2016 году.