Число недовольных зарплатой россиян увеличилось до 75%

Число тех, кто недоволен своей зарплатой, увеличилось до 75%, при этом 40% россиян зачастую не хватает денег до зарплаты, сообщает РБК со ссылкой на опрос фонда "Общественное мнение".

"В то же время в 2015 и 2011 годах об этом говорили 70% респондентов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в качестве причин своего недовольство 11% респондентов навали уровень своей зарплаты ("труд не оценивается по достоинству"), каждый десятый заявил о том, что ему не хотят повышать зарплату работодатели, а 9% объяснили свое недовольство экономическим кризисом.

"Еще 6% заявили, что работают в бюджетной организации, также участники опроса говорили трудностях на предприятии, высоких ценах и плохой власти (по 5%)", - уточняет издание.

Почти каждый пятый (19%) заявил, что в компании, где работает опрошенный, в течение последних шести месяцев бывали задержки зарплаты, и 78% опрошенных заявили, что им последние полгода не повышали зарплату. Больше половины опрошенных (52%) опасаются, что в ближайшее время их зарплата снизится.

При этом 65% россиян считают, что уровень оплаты их труда не соответствует объему и сложности работы, которую они выполняют.

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Больше 40% (41%) заявили, что им "часто" не хватает денег до зарплаты, еще с 39% респондентов это происходит редко, а у 19% такого не случается вовсе.

"Сегодня, по сравнению с февралем 2015-го, люди стали несколько чаще жаловаться, что денег от зарплаты до зарплаты им не хватает", - заключают социологи.