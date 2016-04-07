Нацбанк купил сегодня на валютном аукционе более $147 миллионов по фиксированному курсу

Национальный банк Украины сегодня, 7 апреля, провел интервенцию по покупке валюты для сглаживания чрезмерных колебаний курса гривни, в ходе которой выкупил на рынке 147,5 миллиона долларов по фиксированному курсу 25,80 гривни/доллар.

Об этом говорится в комментарии директора департамента открытых рынков НБУ Сергея Пономаренко, переданном УНИАН.

По его словам, последний раз регулятор проводил интервенцию по фиксированному курсу 27 октября 2015 года, и сегодняшнее решение о проведении такой интервенции вместо традиционного валютного аукциона принято в связи со значительным разовым превышением предложения валюты над спросом.

В комментарии отмечается, что проведение подобной интервенции не является свидетельством того, что Национальный банк таргетирует определенный уровень курса, и регулятор продолжает соблюдать режим гибкого курсообразования, но при этом сглаживает чрезмерные колебания под действием ситуативных факторов.

Также сообщается, что купленная валюта направлена на пополнение международных резервов, которые НБУ намерен увеличить к концу 2016 года до 19,6 миллиарда долларов.

Читайте такжеНацбанк укрепил официальную гривню до 25,95 за доллар

Как сообщал УНИАН, по данным дилеров коммерческих банков, сегодня к закрытию торгов котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке установились на уровне 25,78/25,82 гривни/доллар.

Средневзвешенный курс гривни на межбанке по данным НБУ к этому часу установился на уровне 25,8013 гривни/доллар.