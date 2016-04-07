Нацбанк укрепил официальную гривню до 25,80 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 8 апреля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2580,1289 (7 апреля – 2595,7927)

100 EUR – 2932,0585 (7 апреля – 2942,5906)

10 RUR – 3,8057 (7 апреля – 3,7883)

Читайте такжеНацбанк купил сегодня на валютном аукционе более $147 миллионов по фиксированному курсу

Как сообщал УНИАН, 7 апреля котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,78/25,82 гривни/доллар.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,3290/29,3700 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3790/0,3800 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 25,8013 гривни/доллар, к этому часу заключено 429 сделок на сумму 676,43 миллиона долларов.