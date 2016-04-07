ВТБ ожидает к концу года курс 71 рубль за доллар

Банк ВТБ прогнозирует курс 71 российский рубль за доллар к концу 2016 года, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы банка Андрея Костина.

"Наши аналитики прогнозируют к концу года курс 71 рубль за доллар", - сказал он.

Костин отметил, что сейчас спрос на валюту серьезно сократился, но если рубль покажет стабильность, он может снова вырасти.

"Боязнь дальнейшей девальвации удерживает наших клиентов от заимствований в долларах. Но ситуация может поменяться. Ставки в рублях остаются высокими, мы надеемся, что ЦБ продолжит снижать их весной", - объяснил Костин.

Читайте такжеРубль и российские индексы снижаются вслед за ценами на нефть

При этом он подчеркнул, что увеличивать валютные резервы только за счет банков "не совсем правильно".