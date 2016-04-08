Goldman Sachs ухудшил прогноз развития экономики России

Американский инвестиционный банк Goldman Sachs ухудшил прогноз по росту ВВП России в 2016 году с 1,5% до 0,5%, передает ТАСС.

Такое решение аналитики объясняют "низкими ценами на нефть".

При этом в инвестбанке полагают, что к концу первого квартала 2017 года рост экономики России составит 1,5%.

Читайте такжеРоссийская экономика вновь вернулась на дно кризиса - экспертыКак сообщал УНИАН, Всемирный банк считает, что России, пострадавшей от нефтяного шока и ограниченного доступа на мировые финансовые рынки в виду санкций, предстоит долгий путь к восстановлению. Быстрого же роста нефтяных цен не будет, хотя период их минимума, видимо, завершается.

В базовом варианте прогноза нефть к 2018 г. будет немногим дороже $50/барр. ВБ понизил прогноз цен на нефть, а с ним – и российской экономики. Теперь он ожидает большего спада в 2016 г. (на 1,9% вместо 0,7% при нефти $37/барр. вместо $49) и меньшего роста в 2017 г. (1,1% вместо 1,3% при $48/барр. вместо $53).

Отмена санкций поддержит экономику, но ненадолго. В базовом сценарии ВБ исходит из того, что санкции будет сняты в 2018 г. Однако эффект ограничится одним годом, считают аналитики ВБ.