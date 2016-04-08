"Хрещатик" нуждался в поддержке, которую так и не получил - глава правления
Глава правления банка Дмитрий Гриджук отметил, что профессиональный потенциал банка не утрачен.
Глава правления банка Дмитрий Гриджук заявил, что команда банка "Хрещатик" боролась за него до последнего.
"Для сохранения твердых позиций в неимоверно сложных экономических условиях сегодняшнего дня мы стремились иметь достаточную поддержку со стороны акционеров. К сожалению, этого не произошло. Прилагая большие усилия, мы боролись за банк до последнего. И надеюсь, что не зря, так как технологический и главный – людской, профессиональный потенциал банка не утрачен", - пояснил Гриджук.
Напомним, в банк так и не поступили обещанные 100 миллионов гривень от одного из ключевых акционеров - столичной власти, хотя еще в конце 2015 года решением Киевсовета была анонсирована докапитализация "Хрещатика" на эту сумму. Кроме того, по информации Forbes, из банка внезапно ушли такие стратегические клиенты, как "Киевводоканал", "Киевпасстранс", "Киевский метрополитен" и другие. Потеря столь значительного сегмента клиентской базы сразу снизила ликвидность "Хрещатика" на 360 миллионов гривень, что усугубило его и без того непростое положение
"Мы видим очень организованный выход именно коммунальных киевских предприятий и организаций из этого банка. Я обратился к Кличко с официальным депутатским обращением, чтобы он предоставил информацию, каким образом вообще было принято это решение, что так синхронно все взяли и вышли", - отметил народный депутат, член комитета ВРУ по противодействию коррупции Игорь Луценко.
Подобные действия киевских властей, считают эксперты, могли быть продиктованы давлением со стороны НБУ.
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"Хрещатик" - успешный банк, и еще на прошлой неделе мы с Виталием говорили о "Карточке киевлянина", какие еще дополнительные функции в ней сделать, и даже предположить не могли, что буквально через несколько дней он рухнет. Банк развалился по вине НБУ, который вовремя не помог", - рассказывает советник мэра Киева Игорь Никонов.
Дорогі мої друзі! Шановна “хрещатицька” громадо! Звертаюсь до кожного з вас зі словами щирої вдячності за ті роки, які в...Опубліковано Дмитром Гриджуком 7 квітня 2016 р.