"Хрещатик" нуждался в поддержке, которую так и не получил - глава правления

Глава правления банка Дмитрий Гриджук заявил, что команда банка "Хрещатик" боролась за него до последнего.

"Для сохранения твердых позиций в неимоверно сложных экономических условиях сегодняшнего дня мы стремились иметь достаточную поддержку со стороны акционеров. К сожалению, этого не произошло. Прилагая большие усилия, мы боролись за банк до последнего. И надеюсь, что не зря, так как технологический и главный – людской, профессиональный потенциал банка не утрачен", - пояснил Гриджук.

Напомним, в банк так и не поступили обещанные 100 миллионов гривень от одного из ключевых акционеров - столичной власти, хотя еще в конце 2015 года решением Киевсовета была анонсирована докапитализация "Хрещатика" на эту сумму. Кроме того, по информации Forbes, из банка внезапно ушли такие стратегические клиенты, как "Киевводоканал", "Киевпасстранс", "Киевский метрополитен" и другие. Потеря столь значительного сегмента клиентской базы сразу снизила ликвидность "Хрещатика" на 360 миллионов гривень, что усугубило его и без того непростое положение

"Мы видим очень организованный выход именно коммунальных киевских предприятий и организаций из этого банка. Я обратился к Кличко с официальным депутатским обращением, чтобы он предоставил информацию, каким образом вообще было принято это решение, что так синхронно все взяли и вышли", - отметил народный депутат, член комитета ВРУ по противодействию коррупции Игорь Луценко.

Подобные действия киевских властей, считают эксперты, могли быть продиктованы давлением со стороны НБУ.

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"Хрещатик" - успешный банк, и еще на прошлой неделе мы с Виталием говорили о "Карточке киевлянина", какие еще дополнительные функции в ней сделать, и даже предположить не могли, что буквально через несколько дней он рухнет. Банк развалился по вине НБУ, который вовремя не помог", - рассказывает советник мэра Киева Игорь Никонов.