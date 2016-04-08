В "панамские оффшоры" выводились деньги из бюджетов стран - Transparency International

Об этом в эфире "Голоса Америки" заявила представительница организации Transparency International Мэгги Мерфи.

"Мы видим, как богачи платят юристам и бухгалтерам за отыскивание лазеек. Удовлетворяет ли нас такое положение дел? Такая деятельность часто является полностью легальной, но согласны ли с этим граждане? Я считаю, что нам нужно взглянуть именно на это. Речь идет не только об избежании уплаты налогов и зарабатывании денег то здесь, то там. Речь идет о масштабной коррупции. Эти деньги на самом деле должны были бы идти в бюджет – на образование, на инфраструктуру. Это деньги, которые непосредственно касаются жизни людей в разных странах мира", – отметила Мерфи.

Как сообщал УНИАН, так называемые "панамские документы" или "панамский архив", которые содержат конфиденциальные документы панамской юридической компании Mossack Fonseca, получили широкую огласку 3 апреля 2016 года.

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Документы были получены немецкой газетой Süddeutsche Zeitung в 2015 году. В течение года пул международных журналистов под финансированием американской некоммерческой организацией Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) изучал эти документы.

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Документы охватывают период с 1977 по 2015 годов. Основная тематика расследований, проведенных на основе "панамских документов", - наличие скрытой собственности политиков и связанные с этим конфликты интересов и данные о секретных оффшорных компаниях.

Архив содержит 11,5 миллионов файлов, в которых упоминается множество нынешних и бывших мировых лидеров, высокопоставленных чиновников и известных людей, в том числе более десятка действующих мировых лидеров.