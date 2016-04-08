Гривня резко укрепилась на межбанке - торгуется по 25,35/25,61 за доллар

В пятницу, 8 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 25,35/25,61 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,8592/29,1439 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3798/0,3813 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 25,6329 гривни/доллар, к этому часу заключено 55 сделок на сумму 20 миллионов долларов.

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Как сообщал УНИАН, Нацбанк Украины 7 апреля провел интервенцию по покупке валюты для сглаживания чрезмерных колебаний курса гривни, в ходе которой выкупил на рынке 147,5 миллиона долларов по фиксированному курсу 25,80 гривни/доллар.