В МИД РФ заявили, что не собираются обсуждать с Западом критерии снятия санкций с России

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заместитель главы МИД РФ Алексей Мешков сказал в ходе парламентских слушаний в Госдуме.

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«Выходить из санкционного тупика необходимо, но мы не собираемся обсуждать никакие критерии снятия санкций. Первый шаг должны сделать те, кто их вводил», - сказал Мешков.

Он подчеркнул, что Москва готова к взаимовыгодному сотрудничеству с западными партнерами, но только при соблюдении российских интересов».

«Если на нас будет оказываться давление, мы будем продумывать ответные шаги, но соразмерные репутации России как ответственного игрока на международной арене», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, в 2014 году ряд западных стран ввел санкции против России после аннексии Крыма и эскалации конфликта на востоке Украины.