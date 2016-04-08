Банкиры объяснили, почему произошел всплеск предложения валюты на рынке
Вчерашний всплеск наиболее логично пояснить тем, что один из банков продал валюту для пополнения регулятивного капитала.
Вчерашний всплеск предложения валюты на межбанковском рынке, вероятнее всего, вызван происходящей докапитализацией банков и продажей валюты для пополнения регулятивного капитала.
Такое мнение в комментарии УНИАН высказала директор департамента операций на финансовых рынках UniCreditBank Екатерина Володина, комментируя проведение Национальным банком Украины вчера, 7 апреля, интервенции по покупке валюты по фиксированному курсу впервые с октября 2015 года, в ходе которой регулятор выкупил на рынке 147,5 миллиона долларов по курсу 25,80 гривни/доллар, а средневзвешенный курс гривни на межбанке по итогам дня укрепился на 16 копеек – до 25,8013 гривни/доллар.
Володина отметила, что за последнее время объемы экспортной выручки выросли, а также экспортеры стали выводить на свободную продажу чуть больше валюты, чем ранее.
"Вчерашний всплеск наиболее логично пояснить тем, что банки проходят процедуру докапитализации, а значит, вполне вероятно, что один из банков продал валюту для пополнения регулятивного капитала", – сказала она.
Володина не стала уточнять наименование банка, который продал валюту, однако, по сведениям дилеров коммерческих банков, скорее всего, речь идет о дочернем банке российского "Внешэкономбанка" – "Проминвестбанке", который в конце февраля сообщил о завершении всех необходимых процедур по увеличению капитала согласно решению материнской структуры о докапитализации дочернего подразделения на 800 миллионов долларов.
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Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины вчера, 7 апреля, провел интервенцию по покупке валюты для сглаживания чрезмерных колебаний курса гривни, в ходе которой выкупил на рынке 147,5 миллиона долларов по фиксированному курсу 25,80 гривни/доллар.
По информации НБУ, до этого последний раз интервенция по фиксированному курсу проводилась 27 октября 2015 года, а решение о проведении такой интервенции вместо традиционного валютного аукциона принято в связи со значительным разовым превышением предложения валюты над спросом.
Нацбанк подчеркнул, что проведение подобной интервенции не является свидетельством того, что регулятор таргетирует определенный уровень курса, и режим гибкого курсообразования продолжает действовать, но при этом НБУ сглаживает чрезмерные колебания на рынке под действием ситуативных факторов.
По данным дилеров коммерческих банков, вчера к закрытию торгов котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке установились на уровне 25,78/25,82 гривни/доллар.