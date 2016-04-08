Банкиры объяснили, почему произошел всплеск предложения валюты на рынке

Вчерашний всплеск предложения валюты на межбанковском рынке, вероятнее всего, вызван происходящей докапитализацией банков и продажей валюты для пополнения регулятивного капитала.

Такое мнение в комментарии УНИАН высказала директор департамента операций на финансовых рынках UniCreditBank Екатерина Володина, комментируя проведение Национальным банком Украины вчера, 7 апреля, интервенции по покупке валюты по фиксированному курсу впервые с октября 2015 года, в ходе которой регулятор выкупил на рынке 147,5 миллиона долларов по курсу 25,80 гривни/доллар, а средневзвешенный курс гривни на межбанке по итогам дня укрепился на 16 копеек – до 25,8013 гривни/доллар.

Володина отметила, что за последнее время объемы экспортной выручки выросли, а также экспортеры стали выводить на свободную продажу чуть больше валюты, чем ранее.

"Вчерашний всплеск наиболее логично пояснить тем, что банки проходят процедуру докапитализации, а значит, вполне вероятно, что один из банков продал валюту для пополнения регулятивного капитала", – сказала она.

Володина не стала уточнять наименование банка, который продал валюту, однако, по сведениям дилеров коммерческих банков, скорее всего, речь идет о дочернем банке российского "Внешэкономбанка" – "Проминвестбанке", который в конце февраля сообщил о завершении всех необходимых процедур по увеличению капитала согласно решению материнской структуры о докапитализации дочернего подразделения на 800 миллионов долларов.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины вчера, 7 апреля, провел интервенцию по покупке валюты для сглаживания чрезмерных колебаний курса гривни, в ходе которой выкупил на рынке 147,5 миллиона долларов по фиксированному курсу 25,80 гривни/доллар.

По информации НБУ, до этого последний раз интервенция по фиксированному курсу проводилась 27 октября 2015 года, а решение о проведении такой интервенции вместо традиционного валютного аукциона принято в связи со значительным разовым превышением предложения валюты над спросом.

Нацбанк подчеркнул, что проведение подобной интервенции не является свидетельством того, что регулятор таргетирует определенный уровень курса, и режим гибкого курсообразования продолжает действовать, но при этом НБУ сглаживает чрезмерные колебания на рынке под действием ситуативных факторов.

По данным дилеров коммерческих банков, вчера к закрытию торгов котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке установились на уровне 25,78/25,82 гривни/доллар.