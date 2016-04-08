Вкладчикам банка "Национальные инвестиции" завершили выплаты

Фонд гарантирования вкладов физических лиц завершил массовые выплаты вкладчикам неплатежеспособного банка "Национальные инвестиции" и будет осуществлять выплаты по индивидуальным письменным заявлениям, сообщается на сайте Фонда.

Согласно сообщению, для получения гарантированной суммы вкладчикам необходимо направить в Фонд личное заявление, копию паспорта, копию идентификационного кода.

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Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования начал процедуру ликвидации банка "Национальные инвестиции" 3 декабря 2015 года.

Национальный банк Украины признал банк "Национальные инвестиции" неплатежеспособным 17 сентября 2015 года, и с этого времени в банке работала временная администрация.

Банк "Национальные инвестиции" работал на рынке Украины с 2011 года и входил в группу небольших финучреждений по объему активов. По информации банка, его крупнейшим владельцем являлась Наталья Огородник, прямо и опосредованно владеющая долей в 33,7407% через компании "Украгроспилка", "Виадук" и "Эко".