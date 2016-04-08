Вкладчикам "Дельта Банка" приостановили выплаты до конца апреля

Фонд гарантирования вкладов физических лиц приостановил выплаты по общим реестрам вкладчикам "Дельта Банка" до конца апреля, сообщается на сайте фонда.

"Обращаем внимание вкладчиков, что выплаты по общему реестру вкладчиков "Дельта Банка", которые продолжались с 23 февраля 2016 до 4 апреля 2016 закончены. Учитывая то, что значительное количество вкладчиков "Дельта Банк" не обратилась к банкам-агентам Фонда гарантирования вкладов физических лиц для получения возмещения, сейчас идет технологический перерыв, в течение которого будет определен дальнейший порядок выплат", - говорится в сообщении.

Фонд отмечает, что возобновление выплат будет сообщено на его сайте в конце апреля.

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Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физических лиц в феврале попросил вкладчиков ликвидируемого "Дельта Банка" обратиться в банки-агенты для получения гарантированного возмещения по своим вкладам. На 25 февраля в суммарном выражении объем выплаченного возмещения составляет 15,39 миллиарда гривень, или 95,9% общей гарантированной суммы по этому банку, но при этом еще 317 тысяч вкладчиков не обратились за получением возмещения.

"Дельта Банк" работал на рынке Украины с 2006 года и входил в группу крупнейших банков. Основным акционером банка являлся бизнесмен Николай Лагун с долей в капитале 70,61% и компания Cargill Financial Services International Inc. (США) с долей 29,39%.