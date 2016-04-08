Путин решил спасти "Внешэкономбанк" за счет замороженных пенсий россиян

Докапитализацию российского "Внешэкономбанка" проведут за счет средств из президентского резерва, сформированного из накопительных вкладов пенсионеров. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на федеральных чиновников.

"В бюджете России на 2016 год есть президентский резерв - 342 млрд руб: это бывшие накопительные вклады пенсионеров. Часть этих средств - 150 млрд руб. - пойдет на поддержку ВЭБа в этом году, операция уже одобрена наблюдательным советом ВЭБа (председатель - премьер Дмитрий Медведев)", - отмечается в сообщении.

«Только не надо рассматривать это как то, что деньги будущих пенсионеров были потрачены на спасение ВЭБа», – призывает один из чиновников: на это надо смотреть с точки зрения кассового исполнения бюджета. Иные варианты потребовали бы поправок в закон о бюджете, а время не терпит, взять из президентского резерва – быстрее всего, объясняет другой чиновник. Нужны лишь поручение президента и постановление правительства, подтверждает правительственный чиновник.

Помощь ВЭБу из бюджета сократит размер возможной дополнительной индексации пенсий, говорит федеральный чиновник, вряд ли вообще удалось бы провести такие поправки через Госдуму.

Замораживание накопительной пенсии позволяет уменьшить трансферт на покрытие дефицита Пенсионного фонда. Каждый год власти уверяли, что накопительная часть пенсии изымается временно – пока реформируется система; но каждый раз деньги шли на затыкание дыр. Первая порция замороженных накопительных средств за 2014 г. пошла в том числе на финансирование аннексированного Крыма и Севастополя. Пенсионные накопления за 2015 г. отчасти пошли на антикризисный план, напоминает издание.

Трата накоплений на ВЭБ продолжает традицию – банк из той же серии политических проектов, что и Крым, иронизирует чиновник: символ эпохи неэффективных государственных инвестиций.

ВЭБ задумывался (и даже называется) как институт развития, но кредитование нерентабельных проектов – к примеру, Олимпиады в Сочи – превратило его в банк плохих долгов; одновременно антироссийские санкции закрыли ВЭБу фондирование на Западе.

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В президентском резерве после поддержки ВЭБа остается всего 192 млрд руб., а дополнительная индексация еще не снята с повестки: Медведеву может понадобиться делать предвыборные подарки, отмечает издание.

В РФ пенсии в этом году индексированы не по фактической инфляции (15,5%), а всего на 4%,

Накопительная пенсия – длинные деньги, которые могли бы быть инвестированы в экономику, принести доход, а теперь пойдут не только на индексацию, но и на ВЭБ, по сути, на выплату внешних долгов, сетует главный экономист БКС Владимир Тихомиров. Властям это легко провернуть: из-за постоянного замораживания накопительной части люди уже давно перестали относиться к этим деньгам как к своим, признает Тихомиров, с другой стороны, они видят из ежегодных писем от НПФ, как растут их накопительные счета, и тем обиднее отдавать эти деньги на ВЭБ.

ВЭБ мог бы получить пенсионные деньги и цивилизованным путем, говорит топ-менеджер НПФ: фонды купили бы его облигации. Покупка облигаций на пенсионные деньги обсуждалась, объясняет чиновник, но тогда за эти деньги пришлось бы платить плюс фонды досконально проверили бы ВЭБ и потребовали бы госгарантии – проще из бюджета.