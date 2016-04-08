Российский ЦБ стремится помешать расширению Генбанка в Крыму - Bloomberg

ЦБ пытался помешать экспансии одного из крупнейших банков в оккупированном Крыму из-за обеспокоенности репутацией его акционера, сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.

"Банк России из-за беспокойства по поводу финансовой стабильности Генбанка и репутации его акционера Евгения Двоскина в 2014 году пытался помешать расширению сети банка в оккупированном Крыму, но эти попытки были блокированы благодаря "мощным политическим связям" Двоскина, пишет Bloomberg со ссылкой на два источника, оставшихся анонимными", - говорится в сообщении.

Евгений Двоскин в интервью агентству подчеркнул, что Генбанк прошел тщательную проверку регуляторов перед расширением своего присутствия в Крыму. Утверждения о возможной причастности к обналичке он опроверг. "Разве то, что я был под защитой ФСБ, означает, что я отмываю деньги для них?" - спросил Двоскин.

Читайте такжеVisa и MasterCard снова отключили российские банки, следуя новым санкциям США

В пресс-службе Центробанка России отказались от комментариев. ФСБ не ответила на запрос о комментариях.

Издание сообщает, что небольшой российский банк Генбанк открыл первое отделение в аннексированном Крыму в начале апреля 2014 года, вскоре после оккупации полуострова Россией. С тех пор он стал вторым банком по числу отделений в Крыму, после РНКБ. Генбанк внесен в санкционный список США.

Евгений Двоскин владеет 7,2% акций Генбанка и занимает в нем пост вице-президента. Forbes писал, что "все ключевые решения в Генбанке" принимает именно он. Гендиректор банка Елена Пономарева вопросы Bloomberg переадресовала Двоскину. "Он босс", - цитирует ее агентство.