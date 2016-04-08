Юристы Порошенко заявили о завершении передачи Roshen в слепой траст

Об этом говорится в заявлении советника Порошенко - компании ICU, распространенном от имени управляющего директора ICU Макара Пасенюка.

В заявлении Пасенюк напомнил, что передача доли Roshen, бенефициарным собственником которой является президент Порошенко, окончательно завершилась в начале апреля текущего года. При этом сам договор «слепого траста» был подписан в январе текущего года.

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«Слепой траст» - это договор о передаче имущества в доверительную собственность, согласно которому бенефициар не может получать информацию об активах траста, а также давать указания в отношении активов траста его управляющему. Трастовое соглашение было подписано 14 января 2016 года. Rothschild подтвердил в своем заявлении. Соглашение было составлено в соответствии с международными стандартами передачи политиками активов в траст на время государственной службы, - пояснил Пасенюк. - К апрелю 2016 года осуществлялись юридические действия, необходимые для фактической передачи принадлежащей Петру Порошенко доли в Roshen в траст».

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Вместе с тем, как подчеркнул Пасенюк, украинское законодательство не позволило в полной мере провести процедуру передачи в траст. И потому было принято решение прибегнуть в мировой практике, используемой в подобных случаях. «В рамках подготовительной работы были зарегистрированы три иностранных юридических лица, которые планировалось в зависимости от обстоятельств использовать для реализации предоставленного мандата (по управлению активом Roshen - УНИАН). Указанные иностранные компании: находились в управлении независимой профессиональной компании, имеющей лицензию на управление активами; они не имели банковских счетов и не проводили активных операций», - отметил Пасенюк.

Он уточнил, что три компании - это структуры, созданные в Голландии, на Кипре и на Британских Виргинских островах (БВО). Ключевой из них стала компания Prime Asset Partners Limited, зарегистрированная на БВО. Однако, как сказал Пасенюк, Prime Asset Partners Limited имела чисто техническую функцию по временному владению двумя другими иностранными компаниями.

«Именно Prime Asset Partners Limited в январе подписала безотзывный трастовый договор (с Rothschild - УНИАН). Это означает, что активы не могут быть возвращены из траста в пользу Prime Asset Partners Limited. Все выплаты и передачи активов из траста будут осуществляться в пользу украинских субъектов, а не в пользу этой компании. Все налоги с таких доходов будут должным образом уплачиваться в бюджет Украины», - пояснил Пасенюк.

Он также обратил внимание, что специальная - 4-я Директива Европейского Союза по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (Directive (EU) 2015/849) предусматривает, что выгодополучателем траста могут считаться конечные бенефициарные собственники имущества, переданного в траст. «В связи с этим, для обеспечения максимальной прозрачности владения, Петр Порошенко будет указан как конечный бенефициарный владелец группы Roshen до момента фактической продажи группы, если таковая состоится, - подчеркнул Пасенюк. - Наш подход в этом вопросе предполагает соблюдение более высоких международных требований и стандартов по установлению происхождения активов и их конечных выгодополучателей».

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Как сообщал УНИАН, в начале апреля текущего года журналисты проекта «Центр по исследованию коррупции и организованной преступности» (OCCRP) обнародовали результаты финансовых расследований, фигурантами которых стали ведущие политики и публичные люди многих стран, включая Украину. Представленный общественности массив информации получил название «панамские документы». Согласно материалам, одним из фигурантов расследований стал и президент Украины Петр Порошенко. По информации журналистов, он основал три офшорные компании по управлению активами, включая кондитерскую корпорацию Roshen, но не внес сведения об этом в свои имущественные декларации. Это, как отмечали журналисты, могло позволить Порошенко уйти от уплаты налогов в Украине. Позднее сам Порошенко, а также его финансовые и юридические советники подчеркивали, что созданные офшоры стали единственным механизмом передачи активов главы государства в «слепой» траст под управлением инвестиционного банка Rothschild. Офшоры, как подчеркивал Порошенко, не создавались с целью уклонения от уплаты налогов или каких-либо иных обязательств.