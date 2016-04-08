Новая 500-гривневая купюра появится в обращении уже в понедельник (фото)

Национальный банк Украины вводит в обращение обновленную банкноту номиналом 500 гривень образца 2015 года с усовершенствованной системой защиты уже в понедельник, 11 апреля, напомнил регулятор на своем сайте.

По информации НБУ, размеры обновленной банкноты не изменились, цветовая гамма также осталась почти неизменной. Все изменения касались дизайна и защитных элементов, которые полностью соответствует мировому уровню.

Регулятор напомнил, что введение в оборот новых 500-гривневых банкнот проводится в пределах планового выпуска на 2016 год и обменивать банкноты образца 2006 года на новые не нужно, поскольку купюры образца 2006 и 2015 годов будут находиться в обращении одновременно.

НБУ отметил, что начал работу над обновлением номинального ряда банкнот образца 2003-2007 годов в 2012 году в рамках Стратегической программы по совершенствованию организации наличного обращения в Украине на 2013-2018 годы. Первой банкнотой из обновленного ряда стала банкнота номиналом 100 гривень образца 2014 года, которая введена в обращение 9 марта 2015 года.

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Справка УНИАН. В сентябре 1996 года в Украине была проведена денежная реформа, в результате которой единственным законным средством платежа на территории Украины стала украинская гривня. В настоящее время в обращении находятся купюры номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 гривен, а также монеты номиналом 1, 2, 5, 10, 25, 50 копеек и 1 гривня.

Согласно действующему законодательству Украины, изготовление и хранение банкнот и монет, установление их номиналов, платежных признаков и дизайна, а также порядка замены поврежденных банкнот и правил их выпуска в обращение относится к исключительной компетенции Национального банка Украины.