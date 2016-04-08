В Украине в марте возобновилась инфляция - цены выросли на 1%

В Украине в марте 2016 года по сравнению с предыдущим месяцем, февралем 2016 года, зафиксирована инфляция на уровне 1% после дефляции на уровне 0,4% в феврале к январю 2016 года.

Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, в годовом выражении, к марту 2015 года, инфляция в марте 2016 года замедлилась до 20,9% с 32,7%, зафиксированных месяцем ранее.

С начала года, в январе-марте, потребительские цены в Украине выросли на 1,5%.

Согласно приведенным данным, в марте по сравнению с предыдущим месяцем больше всего подорожала электроэнергия – на 25,2%, одежда и обувь – на 10,7%, железнодорожный пассажирский транспорт – на 3,5%.

В годовом выражении больше всего выросли цены на природный газ – в 3,7 раза, электроэнергию – в 2 раза, горячую воду и отопление – на 77,5%.

Наибольшее снижение цен в марте к февралю зафиксировано на яйца – на 21,5%, овощи – 5%, мясо и мясопродукты – 1%.

В годовом выражении наибольшее снижение цен зафиксировано на топливо и масла – 14,7%, фрукты – 8,9%, яйца – 5,3%.

Госстат напоминает, что данные приводятся без учета оккупированного Крыма и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

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Как сообщал УНИАН, в Украине в феврале 2016 года по сравнению с предыдущим месяцем, январем 2016 года, зафиксирована дефляция (снижение цен) на уровне 0,4%, к февралю 2015 года инфляция замедлилась до 32,7%, за январь-февраль цены выросли на 0,5%.

Национальный банк Украины прогнозирует замедление потребительской инфляции в Украине по итогам 2016 года до 12%.

Согласно экспертному консенсус-прогнозу, составленному УНИАН, инфляция в текущем году замедлится до 19%.

Госбюджет Украины на 2016 год предполагает годовую инфляцию на уровне 12% и курс гривни около 24,1 грн за доллар.