Япония открыла кредитную линию для Украины на $269 миллионов

Япония открыла кредитную линию для Украины в размере 269 млн долл. для страхования экспортно-импортных операций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев сегодня на брифинге в Киеве.

«Япония продолжила свою политику финансово-экономической поддержки. В этой связи премьер-министр Синдзо Абэ объявил о создании японской компанией страхования экспорта и импорта кредитной линии для Украины в размере 30 миллиардов иен. Это примерно 269 миллионов долларов США», - заявил Елисеев.

По его словам, эта помощь будет важной с точки зрения стабилизации экономики и социальной ситуации в Украине.

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Также Елисеев напомнил, что Япония заявила о готовности выделить 3,5 млн евро на строительство хранилища ядерного топлива в Украине.

«Мы обсудили вопрос усиления сотрудничества в области нераспространения и защиты населения от ядерных катастроф в будущем, и нам было, конечно, приятно, что японская сторона приняла решение о выделении дополнительных 3,5 миллиона евро на счет ядерной безопасности, для строительства объекта для временного хранения отработанного ядерного топлива», - сказал Елисеев.