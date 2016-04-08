Гривня уходит на выходные с курсом 25,65 за доллар
17:18, 08 апреля 2016Финансы
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Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,0816/29,1384 грн/евро.
Средневзвешенный курс гривни установился на уровне 25,6298 грн/долл. / Фото УНИАН
В пятницу, 8 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,60/25,65 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.
По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,0816/29,1384 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3812/0,3823 грн/рубль.
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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 25,6298 грн/долл., к этому часу заключено 497 сделок на сумму 311,75 млн долл.
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