Базовая инфляция в марте составила 1,9%

Базовая инфляция в Украине в марте 2016 года по сравнению с предыдущим месяцем, февралем, составила 1,9%.

Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, в годовом выражении, к марту 2015 года, базовая инфляция составила 15%.

С начала года, за январь-март, базовая инфляция составила 2,3%.

Госстат напоминает, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, в Украине в марте 2016 года по сравнению с предыдущим месяцем, февралем 2016 года, зафиксирована инфляция на уровне 1% после дефляции на уровне 0,4% в феврале к январю 2016 года.

В годовом выражении, к марту 2015 года, инфляция в марте 2016 года замедлилась до 20,9% с 32,7%, зафиксированных месяцем ранее.

С начала года, в январе-марте, потребительские цены в Украине выросли на 1,5%.

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Согласно методологии Госстата, базовая инфляция исключает краткосрочные неравномерные изменения цен под влиянием отдельных факторов административного, событийного и сезонного характера.