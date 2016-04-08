Нацбанк укрепил официальный курс гривни

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 11 апреля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2562.9848 (8 апреля – 2580.1289)

100 EUR – 2912.3196 (8 апреля – 2932.0585)

10 RUR – 3.7989 (8 апреля – 3.8057)

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 8 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,60/25,65 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,0816/29,1384 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3812/0,3823 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 25,6298 грн/долл., к этому часу заключено 497 сделок на сумму 311,75 млн долл.