Фонд гарантирования ищет инвестора для выведения с рынка неплатежеспособного банка "Хрещатик"

Фонд гарантирования вкладов физических лиц ищет инвестора для выведения с рынка неплатежеспособного банка «Хрещатик», сообщается на сайте Фонда.

К участию в отборе Фонд приглашает принимающие банки, которые могут подать заявки до 20 апреля.

Как сообщал УНИАН, 5 апреля Фонд гарантирования вкладов физических лиц на основании решения Национального банка о признании неплатежеспособным банка «Хрещатик» ввел в банк временную администрацию. Фонд оценивает объем выплат гарантированного возмещения вкладчикам банка в 2,8 млрд грн и обещает начать эти выплаты не позднее чем на 20-й рабочий день после введения временной администрации.

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Банк «Хрещатик» работает на рынке Украины с 1993 года и входит в двадцатку крупнейших банков по объему активов. Согласно данным о структуре собственности банка на его сайте, ключевыми владельцами финучреждения являются гражданин Украины Андрей Иванов с долей 37%, Киевская горгосадминистрация с долей 25%, гражданин Австрии Николай Солдатенко с долей 24%.