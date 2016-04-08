США выделят Украине $4 миллиона помощи для реформирования таможен

Правительство США предоставит Украине финансовую помощь в размере 4 млн долл. на двухлетнюю программу финансирования консалтинговых услуг для реформирования украинской таможни.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

"Мы уверены, что привлечение международных советников с безупречной репутацией и большим опытом в управлении и реформировании таможенных пунктов в других странах поможет нам кардинально повысить честность и уровень персонала таможен в Украине", - цитируются в сообщении слова главы Минфина Натальи Яресько.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил Министерству финансов ускорить процесс выбора компаний, которые будут управлять Закарпатской, Львовской, Волынской и Черновицкой таможнями.

Глава Минфина Наталья Яресько сообщила, что два донора уже готовы профинансировать пилотный проект по управлению украинскими таможнями.

В июле 2015 года Кабинет министров Украины в рамках реформы Государственной фискальной службы принял решение передать Закарпатскую, Львовскую, Волынскую и Черновицкую таможни в управление международной компании.