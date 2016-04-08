Валютные заемщики обратились к Путину с просьбой "перестать их убивать"

Об этом сообщает "Газета.Ru".

Они требуют немедленно решить проблему валютной ипотеки «на государственном уровне». Представитель Всероссийского движения валютных заемщиков (ВДВЗ) на видео утверждает, что в проблеме валютных заемщиков есть три стороны: это власть в лице Банка России, Государственной думы и правительства, это банки и это граждане России, которые взяли валютную ипотеку.

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«По результатам общественного контроля мы пришли к выводу, что проблема валютной ипотеки должна быть решена немедленно. Первое - это мораторий, нас нужно перестать убивать, нас нужно перестать топить. И второе - преобразование валютно-ипотечных кредитов в рубли, в безопасную рублевую зону. Перевод и граждан, и банков. И третье - провести на государственном уровне дедолларизацию всех банковских продуктов», - требуют ипотечники в своем видеобращении.

Заемщики настаивают, что они являются добросовестными плательщиками, суды же утверждают обратное. Ипотечники требуют от банков перестать глумиться над ними, а от государства - принять немедленные меры. Они возлагают ответственность за собственное сложное состояние на правительство и Госдуму, которые после перехода национальной валюты, рубля, на плавающий курс «не предприняли никаких действий».

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Ранее сообщалось, что банки готовы списывать долги ипотечникам за рождение детей в обмен на субсидии государства.