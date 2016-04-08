В украинских банках стало больше валютных депозитов

Объем депозитов в украинских банках в марте, по оперативным данным, в национальной валюте снизился на 1,2% - до 380,513 млрд грн, в иностранной валюте в долларовом эквиваленте – вырос на 1,8%, до 13,562 млрд долл.

Как сообщается на сайте НБУ, остатки по гривневым кредитам в марте снизились на 0,7% - до 429,885 млрд грн, по валютным - на 0,9% - 22,310 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, объем депозитов в украинских банках в феврале в национальной валюте снизился на 0,2% - до 385,416 млрд грн, в иностранной валюте в долларовом эквиваленте - на 0,4%, до 13,311 млрд долл.

В 2015 году объем гривневых депозитов в украинских банках вырос на 6,2% - до 388,7 млрд грн, валютных - снизился на 32,1%, до 13,2 млрд долл.