Россия приостановит финансирование развития оккупированного Крыма

Об этом сообщил министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, передает ТАСС.

"У нас были приняты решения о сдвижке значительных сумм, что называется, вправо - перенос их на 2017 и последующие годы. Это коснулось суммы примерно в 23 млрд рублей. С учетом этого решения никаких передвижений больше не будет", - сказал он.

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По его словам, всего в аннексированном Крыму освоили за прошлый год 4,5 млрд рублей - около 20% выделенных средств по ФЦП. "Это было связано с большими реорганизациями и так далее. Сейчас эта проблема полностью ликвидирована", - добавил министр экономического развития РФ.

Напомним, Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости".