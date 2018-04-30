Баланс недели: прощание с "Хрещатиком", запрет российского топлива и укрепление гривни

На минувшей неделе произошло событие, которое будет иметь если не прямое, то опосредованное влияние на экономику нашей страны. Речь идет о референдуме в Нидерландах, на котором Соглашение об ассоциации Украины и ЕС поддержали лишь 38,1%. Свыше 60% выступили против.

На следующий день после референдума премьер-министр Голландии Марк Рютте заявил, что власти не смогут в ближайшее время ратифицировать документ.

Видимо, теперь элита Голландии будет искать выход, как учесть настроения соотечественников и при этом не нарушить обязательства в рамках Евросоюза. Тем более, что свое разочарование результатами референдума высказало большинство европейских политиков.

Что это значит для Украины? Многие эксперты сходятся во мнении, что голландский референдум на экономическую часть соглашения не повлияет. Во Всемирном банке подтвердили: Зона свободной торговли Украины и ЕС уже работает, и ограничивать процесс никто пока не собирается.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что путь Украины к западным стандартам должен быть непрерывным. Таким образом, референдум вряд ли отразится на жизни рядового украинца, но он однозначно является тревожным звоночком для отечественных политиков – затягивание проведения реформ и отсутствие результатов борьбы с коррупцией может быть смертельно опасным для государства.

Эффект голландского референдума был усилен скандалом с панамскими офшорами. В нем фигурируют президент Петр Порошенко, глава НБУ Валерия Гонтарева и ряд отечественных бизнесменов.

Уход от налогообложения является общемировой проблемой, о чем собственно заявил президент США Барак Обама. Но Украина, которая остро нуждается в инвестициях и поддержке мировых финансовых институтов, не может себе позволить фигурировать во всевозможных коррупционных скандалах. Кстати, об этом на минувшей неделе заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард, уточнив, что именно борьба с коррупцией должна стать «ключевым элементом» в программе сотрудничества МВФ и Украины.

Банковские страсти

На фоне непрекращающихся разговоров о смене правительства неожиданно в украинском медиа-пространстве появилась информация о возможной отставке главы НБУ Валерии Гонтаревой. Слухи аргументировались тем, что якобы она, уже занимая свой пост, регистрировала для президента офшорную компанию, из-за чего произошел конфликт интересов. Поэтому Гонтарева и написала заявление об отставке.

В НБУ опровергли слухи об отставке, как и то, что глава НБУ причастна к регистрации офшоров Порошенко. Позже и сама Гонтарева иронично прокомментировала ситуацию: когда соберусь уходить – предупрежу всех за месяц.

Кроме того, главу НБУ на минувшей неделе критиковали за ненадлежащий контроль деятельности банка «Хрещатик», входящего в 20 крупнейших финучреждений страны. Нацбанк вынес «Хрещатику» смертельный приговор – он признан неплатежеспособным.

Но претензии к регулятору могут быть лишь косвенными – основную роль в этой истории сыграли акционеры банка, среди которых - Киевская горгосадминистрация.

«В конце прошлой недели ситуация с ликвидностью банка резко ухудшилась. Из-за недостатка средств банк начал задерживать платежи и без помощи со стороны акционеров не мог справиться с ситуацией. Национальный банк проводил переговоры с акционерами, но они не дали должного результата. Обращая внимание на это и на нарушение банком «Хрещатик» нормативов ликвидности капитала, правление Национального банка признало его неплатежеспособным», - сообщила заместитель главы НБУ Катерина Рожкова.

По ее словам, ряд предприятий, в том числе коммунальные, принадлежащие акционерам банка, перевели свои счета в другие банки, что привело к ухудшению ликвидности «Хрещатика».

«Мы стремились иметь достаточную поддержку со стороны акционеров. К сожалению, пока это не произошло. Приложив большие усилия, мы боролись за банк до последнего», - с сожалением констатировал ситуацию глава правления банка Дмитрий Гриджук.

Но в отличие от предприятий, другие клиенты банка - тысячи пенсионеров и работников разных сфер не смогли вывести свои деньги. Сразу после приговора НБУ возле касс «Хрещатика» выстраивались толпы людей.

«Я - работник образования, в пятницу перечислили на зарплатную карточку деньги, а в понедельник банк закрыли, и мы остались без зарплат и средств к существованию. Как теперь жить этот месяц? Вчера выдавали по 2,5 тыс. грн до обеда, после обеда деньги закончились. Мы приехали сегодня получить хотя бы 2,5 тыс.», - сказала УНИАН одна из стоявших в очереди женщина, представившаяся Ольгой Клименко.

«В этот раз зарплату даже раньше начислили – 29 марта, но никто получать не пошел, по привычке получали 2, 3 числа», - добавила она.

Большинство из собравшихся под банком – пенсионеры, которые рассчитывают получить свою пенсию, но есть в очереди и вкладчики банка, хранившие там свои сбережения.

«Депозит в банке на следующей неделе заканчивается. О проблемах в банке узнал еще на прошлой неделе, проценты потерять не хотел по вкладу. Пришел узнать, когда можно деньги забрать», - поделился целью своего прихода в банк Михаил.

Ажиотаж прошел после обещаний Фонда гарантирования выплатить вклады в полном объеме.

Успехи в финансовой сфере

Несмотря на проблемы с регулированием банковской системы, НБУ достиг определенных успехов в стабилизации курса гривни. На минувшей неделе Нацбанк провел крупнейшую с октября прошлого года интервенцию и выкупил у банков 147,5 млн долл. Данный факт говорит о том, что валютное предложение на рынке растет, а значит, гривня постепенно укрепляется. Это заметно и в обменниках, где за неделю доллар подешевел на гривню.

Также причиной активной продажи валюты могло стать выполнение банками нормативов по докапитализации. «Вполне вероятно, что один из банков продал валюту для пополнения регулятивного капитала», - отметила директор департамента операций на финансовых рынках UniCreditBank Екатерина Володина.

В любом случае, интервенциями НБУ выполняет свою прямую функцию поддержания стабильности национальной денежной единицы - чтобы не было значительных скачков курса.

Также отличником на минувшей неделе в сфере привлечения средств стало Министерство финансов. Ведомство привлекло в государственный бюджет рекордные с начала года 18,24 млрд грн. Удалось это сделать за счет размещения гривневых и валютных государственных облигаций, спрос на которые в последнее время высокий. Это и не удивительно - ведущие рейтинговые агентства прогнозируют рост украинской экономики в этом году минимум на 1%, а промышленность уже показала положительные результаты за первые два месяца – подъем более 7%.

Несколько огорчил с информацией об инфляции Госстат. Согласно его данным, в Украине в марте по сравнению с предыдущим месяцем зафиксирована инфляция на уровне 1% после дефляции 0,4% в феврале к январю. Больше всего, на 25,2%, подорожала в марте электроэнергия, что и оказало давление на общий показатель. В годовом выражении больше всего выросли цены на природный газ – в 3,7 раза, электроэнергию – в 2 раза, горячую воду и отопление – на 77,5%.

Джокер Яценюка

Премьер-министр Арсений Яценюк решил вернуться к теме санкций против России. В среду на заседании правительства он поручил Министерству экономического развития и торговли разработать механизм запрета закупки нефтепродуктов у России.

«Мы ввели ряд санкций против Российской Федерации, однако один из ключевых элементов - закупка нефтепродуктов в Российской Федерации - почему-то не попал в санкционный список. Поэтому я прошу Министерство экономики разработать механизм запрета покупки нефтепродуктов у страны-агрессора», - отметил Яценюк.

По мнению экспертов, для российских нефтяных компаний «никакого шока» не будет, потому что они уже более полугода живут в условиях жестких ограничений на поставки дизельного топлива в Украину, которые ввела сама Россия.

Теперь запрет Кабмина может привести к виртуальному реэкспорту российского дизельного топлива через Беларусь.

Многие склоняются к мысли, что эмбарго приведет к росту цен на нефтепродукты.

Кроме этого, Яценюк затронул и такую популярную тему, как налогообложение подержанных автомобилей. Премьер неожиданно предложил разработать законопроект для упразднения импортной пошлины на авто с пробегом и подать его в Верховную Раду в ближайшее время. Реализация законопроекта поспособствует развитию рынка бывших в употреблении авто, которые станут более доступными для граждан.

И здесь агрессора не обошли вниманием: предложение Яценюка не касалось автомобилей российского происхождения. Это значит, что всякого рода «Лады» и «Мерседесы» из России будут продолжать облагаться импортной пошлиной.

Расширение электросетей

На минувшей неделе завершились работы по строительству линии 750 кВ «Хмельницкая АЭС – ПС «Киевская» протяженностью 129 км, которое вели «Укрэнерго» совместно с хорватским генподрядчиком «Dalekovod». Это - один из значимых инфраструктурных проектов страны.

По словам главы «Укрэнерго» Всеволода Ковальчука, линия будет подключена к началу осени.

Достроенную в декабре линию 750 кВ «Ривненская АЭС - подстанция «Киевская» подключат к концу второго квартала этого года.

Введение в эксплуатацию двух высоковольтных линий, соединивших Ривненскую и Хмельницкую атомные электростанции с подстанцией «Киевская», существенно увеличивает надежность функционирования Объединенной энергетической системы Украины, а также предоставляет возможность Киеву удвоить энергопотребление.

«Киев динамично развивается и является энергодефицитным. Но ограничения по выдаче электроэнергии будут сняты после подключения двух высоковольтных линий к энергокольцу и завершения работ по реконструкции. Это даст дополнительно Киеву мощность 1,5 МВт», - сказал Ковальчук, уточнив, что сейчас столица Украины потребляет примерно столько же электроэнергии.

Таким образом, один из крупнейших проектов последних десятилетий по строительству высоковольтных линий, позволяющих повысить энергопотребление Киева, поэтапно подходит к финишной прямой. А это еще раз подтверждает способность страны уверенно реализовывать глобальные инфраструктурные цели.

Виталий Чуйко (УНИАН)