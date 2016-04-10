Гройсман предлагает сконцентрировать деньги на инфраструктурных проектах

Об этом в своей статье для ZN.UA пишет председатель Верховной Рады, кандидат на пост премьер-министра Украины Владимир Гройсман.

"Предварительный анализ бюджета показал, что государство вкладывает средства в объекты со степенью готовности 5–7%, чтобы за год довести ее до 10%. Проще говоря, деньги закапываются в котлованы. Если эти средства не размазывать, а сконцентрировать на инфраструктурных проектах, например на программе ремонта и строительства дорог, то получим сразу несколько результатов — сделаем действительно полезное дело для страны, покажем заметные достижения да еще и дадим людям реальную работу и заработки, поскольку одно рабочее место в строительстве создает до семи рабочих мест в сопредельных секторах", - говорится в статье.

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"Есть другие инфраструктурные проекты, которые можно запустить, — энергоэфективность, местная инфраструктура и т.п. Фактически — начать капитальный ремонт страны. Дополнительно у нас есть уже выделенные ресурсы международных финансовых учреждений, которые выбираются сейчас неэффективно. А также — значительные средства в местных бюджетах как результат начатой финансовой децентрализации", - пишет Гройсман.

При этом отмечается, что спикер парламента делает акцент на нескольких важных моментах.

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"Первый — жесткий контроль, чтобы не воровали. При наличии желания и политической воли это возможно. Второй — контроль качества. Здесь нам помогут наши международные партнеры и гражданское общество. И третий — стратегическое видение того, что мы делаем и для чего, какие транспортные коридоры строим. Чтобы не строить дороги, ведущие в никуда", - подчеркнул спикер.