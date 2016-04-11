Инфляция в Китае в марте выросла на 2,3%

Индекс потребительских цен (индекс инфляции, CPI) в марте в Китае по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 2,3%, свидетельствуют данные Национального статистического бюро Китая (НСБ), сообщает Прайм.

"В феврале инфляция в Китае в годовом выражении также составила 2,3%. При этом цены в марте снизились на 0,4%", - говорится в сообщении.

Среди причин роста инфляции указывается рост цен на свежие овощи из-за недостаточных объемов поставок, а также из-за сокращения поголовья свиней, что привело к росту цен и сказалось на поставках мяса.

Отмечается, что тем временем индекс цен производителей (PPI) в марте упал на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Согласно ранее озвученным данным правительства Китая, инфляция в стране в 2016 году ожидается на уровне 3%.