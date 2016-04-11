Кадырову опять не хватает денег - попросил у Путина помощи для Чечни

Исполняющий обязанности главы Чечни Рамзан Кадыров попросил у российского президента Владимира Путина оказать содействие в реализации трех республиканских проектов - передаче региону "Чеченнефтехимпрома", восстановлении аэропорта Грозного, а также о переселении 25 тысяч человек из оползневых зон, сообщает Коммерсант.

В письме Кадырова подчеркивается, что российское правительство, несмотря на поручение президента от 10 декабря 2015 года, не приняло решения о передаче республике 100 процентов акций "Чеченнефтехимпрома".

В Минэнерго отметили, что вопрос о передаче актива Чечне согласован, документы ушли в Минэкономики еще в декабре. В Минэкономики поясняют, что решение упирается в раздел имущества с "Роснефтью". Она владеет 51% в "Грознефтегазе" (создан на базе нефтяных активов Чечни, добыча - около 400 тысяч тонн в год) и арендует имущественный комплекс "Чеченнефтехимпрома", который нужен для разведки и добычи.

Кроме того, Рамзан Кадыров просит разобраться со вторым этапом восстановления аэропорта Грозный. Еще в начале 2014 года Чечня представила Минтрансу и Минэкономики обоснования для выделения в 2015 году финансирования из госбюджета. Но решение до сих пор не принято, хотя в целом российское правительство проект поддержало. Из бюджета на него уже потрачено около 15 миллионов долларов.

Читайте такжеЧечня просит списать ей более 5 миллиардов гривень долгов за электроэнергию и газ

"По данным Росавиации, в 2015 году аэропорт снизил пассажиропоток на 17,5%, до 204 тысяч человек. В справке миниэкономики Чечни говорится, что авиакомпания "Грозный авиа" "жестко конкурирует" с перевозчиками южных регионов России, она должна улучшать качество и спектр услуг, расширять географию полетов, оптимизировать маршруты", - уточняет издание.

Еще одной проблемой, которую поднял глава Чечни, стало переселение более 25 тысяч человек из оползневых зон. Как указано в письме, в 2015 году из госбюджета на это было выделено 30 миллионов долларов, но удалось переселить лишь 3 869 человек. Кадыров уверяет, что оползневые процессы активизировались и это может повлечь жертвы, если не принять экстренных мер.