Во Франции арестовали активы "Роскосмоса" и "Космической связи" на $700 миллионов

Об этом написал американский юридический журнал The American Lawyer, не раскрыв источник информации, сообщает РБК.

По данным издания, в первом случае речь идет о плате за предоставление российского спутникового ресурса, а во втором — за поставку российских ракет-носителей.

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Представитель GML (владеет компаниями Hulley Enterprises и Yukos Universal, отсудившими у России $50 млрд) подтвердил, что аресты касаются дебиторской задолженности Eutelsat перед «Космической связью» за использование спутниковой емкости российского ФГУПа, а также дебиторской задолженности Arianespace перед «Роскосмосом» за поставку и обслуживание ракет «Союз». Он не подтвердил цифры в $300 млн и $400 млн, сказав только, что общая сумма арестованных во Франции российских активов составляет примерно $1 млрд.

Как известно, ранее во Франции по делу ЮКОСа были арестованы платежи французских компаний Arianespace, Eutelsat и Air France, причитающиеся их российским контрагентам.



