Нацбанк намерен сократить уровень наличности в экономике

Украина принадлежит к группе стран с высоким показателем уровня наличности в экономике, и Национальный банк Украины намерен сократить этот показатель.

Об этом сообщается на странице НБУ в соцсети Facebook со ссылкой на заявление заместителя главы регулятора Владислава Рашкована в ходе встречи с представителями рынка по основным направлениям развития безналичных расчетов при участии Американской торговой палаты в Украине.

"Соотношение денежной базы к ВВП Украины составляет 18,1%. В то же время, аналогичный показатель для Польши составляет 7,5%, там в любом трамвае можно рассчитаться карточкой", - сказал Рашкован.

По его словам, посредством развития безналичных расчетов развитые страны снижают уровень использования наличности, что способствует росту экономики, повышает уровень прозрачности и побуждает к активному развитию современных сервисов и технологий.

Также Рашкован сообщил, что центральный банк в этом году будет фокусировать свои усилия, в том числе, для реализации проекта по cashless-экономики, что полностью соответствует целям Комплексной программы развития финансового сектора Украины до 2020 года.

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Как сообщал УНИАН, объем денежной базы в Украине в марте по сравнению с февралем снизился на 0,4% – до 327,224 миллиарда гривень.

В 2015 году объем денежной базы в Украине вырос на 0,8% – до 336 миллиардов гривень.