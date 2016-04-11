Нацбанк намерен сократить уровень наличности в экономике
В НБУ отметили, что Украина принадлежит к группе стран с высоким уровнем наличности в экономике.
Украина принадлежит к группе стран с высоким показателем уровня наличности в экономике, и Национальный банк Украины намерен сократить этот показатель.
Об этом сообщается на странице НБУ в соцсети Facebook со ссылкой на заявление заместителя главы регулятора Владислава Рашкована в ходе встречи с представителями рынка по основным направлениям развития безналичных расчетов при участии Американской торговой палаты в Украине.
"Соотношение денежной базы к ВВП Украины составляет 18,1%. В то же время, аналогичный показатель для Польши составляет 7,5%, там в любом трамвае можно рассчитаться карточкой", - сказал Рашкован.
По его словам, посредством развития безналичных расчетов развитые страны снижают уровень использования наличности, что способствует росту экономики, повышает уровень прозрачности и побуждает к активному развитию современных сервисов и технологий.
Также Рашкован сообщил, что центральный банк в этом году будет фокусировать свои усилия, в том числе, для реализации проекта по cashless-экономики, что полностью соответствует целям Комплексной программы развития финансового сектора Украины до 2020 года.
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Как сообщал УНИАН, объем денежной базы в Украине в марте по сравнению с февралем снизился на 0,4% – до 327,224 миллиарда гривень.
В 2015 году объем денежной базы в Украине вырос на 0,8% – до 336 миллиардов гривень.