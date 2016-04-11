Нацбанк вводит в оборот новую 500-гривневую банкноту

Национальный банк Украины сегодня, 11 апреля, запустил в обращение обновленную банкноту номиналом 500 гривень образца 2015 года с усовершенствованной системой защиты, сообщил директор департамента денежного обращения НБУ Виктор Зайвенко на брифинге.

"Банкнота с усиленной защитой и вводится в обращение 11 апреля 2016 года, - сказал он и обратил внимание, что введение банкнот проводится в пределах планового выпуска на текущий год. - Банкноты будут находиться в обращении одновременно с банкнотами образца 2006 года, и гражданам не нужно производить обмен старых банкнот на новые", - подчеркнул он.

Также Зайвенко сообщил, что по состоянию на 1 апреля текущего года в обращении было 234,5 миллиона штук банкнот номиналом 500 гривень, и назвал основным фактором введения новых банкнот усиление их безопасности в рамках европейских стандартов, рекомендующих периодически обновлять денежные знаки.

По информации НБУ, с сегодняшнего дня купюра нового образца доступна гражданам в отделениях банков, а также в банкоматах Национальной системы массовых электронным платежей "ПРОСТІР".

В НБУ сообщили, что размеры обновленной банкноты не изменились, а цветовая гамма также не претерпела изменений, основные обновления затронули дизайн и защитные элементы купюры.

В частности, на банкнотах введены новые защитные элементы для визуального контроля с оптико-переменными эффектами, которые проверяются при изменении угла наклона банкноты. Это "оконная" защитная лента с ярко выраженным кинематическим эффектом, а также элемент SPARK или изображение, на отдельных участках которого наблюдаются постепенные переходы от одного цвета к другому.

Отвечая на вопросы журналистов, Зайвенко не стал называть точный объем выпуска банкнот нового образца, поясняя это тем, что регулятор намерен заменять старые банкноты новыми постепенн, по мере их износа.

Также представитель НБУ не стал прогнозировать предстоящие решения регулятора о выпуске новых банкнот других номиналов.

"Все, что касается обновления банкнотно-монетного ряда, является конфиденциальной информацией", - пояснил Зайвенко, отметив, что НБУ уведомит о выпусках новых банкнот сразу после принятия соответствующего решения.

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Как сообщал УНИАН, введение в обращение новых 500-гривневых банкнот производится в пределах планового выпуска на 2016 год и обменивать банкноты образца 2006 года на новые не нужно, поскольку купюры образца 2006 и 2015 годов будут находиться в обращении одновременно.

Также отмечается, что Нацбанк начал работу над обновлением номинального ряда банкнот образца 2003-2007 годов в 2012 году в рамках Стратегической программы по совершенствованию организации наличного обращения в Украине на 2013-2018 годы. Первой банкнотой из обновленного ряда стала банкнота номиналом 100 гривень образца 2014 года, которая введена в обращение 9 марта 2015 года.

Справка УНИАН. В сентябре 1996 года в Украине была проведена денежная реформа, в результате которой единственным законным средством платежа на территории Украины стала украинская гривня. В настоящее время в обращении находятся купюры номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 гривень, а также монеты номиналом 1, 2, 5, 10, 25, 50 копеек и 1 гривня.

Согласно действующему законодательству Украины, изготовление и хранение банкнот и монет, установление их номиналов, платежных признаков и дизайна, а также порядка замены поврежденных банкнот и правил их выпуска в обращение относится к исключительной компетенции Национального банка Украины.