Украинские банки сократили долг перед НБУ почти на 600 миллионов

Объем задолженности украинских банков перед Национальным банком Украины по выданным кредитам рефинансирования в марте снизился на 566 миллионов гривень, или на 0,6%, – до 97,624 миллиарда гривень.

Как сообщается на сайте регулятора, за этот период объем размещения банками средств на депозитных сертификатах НБУ сократился на 6,484 миллиарда гривень, или на 9,3%, - до 63,538 миллиарда гривень.

Читайте такжеУкраинские банки задолжали НБУ 103 миллиарда гривень

Как сообщал УНИАН, объем задолженности украинских банков перед НБУ по выданным кредитам рефинансирования в феврале снизился на 4,147 миллиарда гривень, или на 4,1%, – до 98,190 миллиарда гривень.

В 2015 году украинские банки вернули НБУ 8,2 миллиарда гривень по выданным кредитам рефинансирования.