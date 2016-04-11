Международный аудитор "Делойт" подтвердил отчетность НБУ за прошлый год

Компания "Делойт", входящая в четверку крупнейших международных аудиторских компаний, предоставила Национальному банку Украины положительное заключение без оговорок по результатам проверки консолидированной финансовой отчетности регулятора за 2015 год.

Как сообщается на сайте НБУ со ссылкой на данные компании "Делойт", отчетность НБУ достоверно и во всех существенных аспектах отражает финансовое положение регулятора по состоянию на конец 2015 года в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

В сообщении отмечается, что компания "Делойт" подтверждает отчетность более 20 центральных банков в мире, и НБУ выбрал эту компанию в качестве независимого аудитора путем проведения тендера. "Делойт" в Украине проверяет финансовую отчетность НБУ уже второй год.

Также сообщается, что консолидированная финансовая отчетность НБУ предварительно одобряется правлением, а после - утверждается советом регулятора.

Ранее, 11 февраля, Национальный банк Украины обнародовал отчет о своем финансовом состоянии на 1 января 2016 года, согласно которому активы регулятора в 2015 году выросли в 1,5 раза – до 849,257 миллиарда гривень.

Согласно данным отчетности, наибольший рост в структуре активов зафиксирован по средствам и депозитам в иностранной валюте и банковских металлах – в 7 раз, до 129,053 миллиарда гривень, по ценным бумагам нерезидентов – в 2 раза, до 171,610 миллиарда гривень, ценным бумагам Украины – на 22%, до 404,097 миллиарда гривень.

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Обязательства НБУ за год выросли на 38,7% - до 688,250 миллиарда гривень, в том числе наибольший рост зафиксирован по обязательствам перед Международным валютным фондом – в 2,7 раза, до 176,142 миллиарда гривень, депозитным сертификатам – в 4,6 раза, до 89,845 миллиарда гривень, средствам государственных и других учреждений – в 3,5 раза, до 51,292 миллиарда гривень.

Также по итогам прошлого года объем обязательств по полученным кредитам вырос до 31,283 миллиарда гривень, в то время как по итогам предыдущего года остаток по этому виду обязательств был нулевым.

Капитал НБУ в 2015 году вырос в 2 раза, до 161,007 миллиарда гривень, в том числе общие и прочие резервы - в 4,3 раза, до 104,662 миллиарда гривень.

Как сообщал УНИАН, активы НБУ в 2014 году по сравнению с началом года выросли на 159,935 миллиарда гривень, или на 38%, за счет увеличения объема государственных ценных бумаг в портфеле НБУ, роста объема взносов в счет квоты Международного валютного фонда, а также прироста кредитов банкам и другим заемщикам.